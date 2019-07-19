حاكم الشارقة: شركات حكومية بمشاركة مواطنين

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

أوصى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عبر مداخلة عبر برنامج الخط المباشر بعد ظهر أمس والذي تبثه إذاعة وتلفزيون الشارقة أبناء وبنات الوطن، بعدم إرهاق أنفسهم بالديون والأقساط والتي سوف تسبب لهم الكثير من المتاعب وعدم الاستقرار، داعيا إياهم إلى ترتيب حياتهم بعيداً عن الرفاهية في بداية المشوار الوظيفي. مشيراً إلى أنه لا يريد للمواطن أن يمد يديه للبنوك ولا لسواها، لأن ذلك من أصعب الأمور على سموه.

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي: سوف نؤسس شركات حكومية بمشاركة المواطنين وسيكون للحكومة الإدارة ورأس المال وللمواطنين الريع، لافتا إلى أن هناك 12 ألف طلب للوظائف مقدمة لبنك المعلومات سوف يتم النظر فيها، قائلاً: إن هذا الرقم لا يخيفنا، ومعظمهم أصحاب وظائف ويبحثون عن الأفضل، وأضاف سموه، نحن نطمئنهم بأننا لن نتركهم بل نضعهم بالحسبان.

1000

وتابع سموه: إن هناك 1000 وظيفة توفرها مختلف الدوائر حسب الميزانيات المعتمدة، وأن هناك 400 شاب أكملوا التدريبات في الخدمة الوطنية سوف يكون لهم الأولوية في التعيين في الوظائف المتاحة، لافتاً إلى أن هناك دراسة يتم إعدادها لاستيعاب كافة الطلبات، وقال: سوف نقوم بإعادة تأهيل أصحاب التخصصات غير المرغوبة في كافة المجالات من خلال إعادة تأهيلهم لوظائف جديدة.

مثلاً خريجي اللغة العربية والدراسات الإسلامية سوف يتم تأهيلهم من خلال منحهم درجة الدبلوم حتى يتم استيعابهم في التدريس، ومنحهم رواتب خلال فترة التأهيل، وكذلك سوف ينطبق الأمر على كافة التخصصات غير المرغوب فيها، كما نبشر الناس بأننا نعمل على إيجاد وظائف جديدة، ونتمنى التوفيق للجميع، وأن الكل سيأخذ حقه.

كما أكد سموه خلال المداخلة أنه تم رصد مليار درهم لإنشاء الطرق والمشاريع في كلباء، مبيناً أن كلباء مدينة جميلة وسوف تشهد العديد من المشاريع خلال الفترة المقبلة.