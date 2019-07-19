«كهرباء دبي» تحض المتعاملين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة

ضمن حملتها السنوية «لنجعل هذا الصيف أخضر»، دعت هيئة كهرباء ومياه دبي المتعاملين إلى إعادة جدولة استخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة بعيداً عن ساعات ذروة الاستهلاك والتي تمتد من 12 ظهراً إلى 6 مساءً.

وحضت الهيئة المتعاملين على استخدام الأجهزة الكهربائية مثل سخان المياه الكهربائي، والفرن الكهربائي، والمكواة، الغسالة وغيرها في الفترة الصباحية أو المسائية قدر الإمكان، حيث يؤدي ارتفاع الطلب على الطاقة خلال أشهر الصيف لاسيما أثناء فترة ذروة الاستهلاك، إلى زيادة إنتاج الطاقة واستهلاك كميات أكبر من الوقود، وبالتالي زيادة الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا السياق، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لرفع الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك، وإشراك جميع فئات المستهلكين في جهود حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي، عبر ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والموارد الطبيعية لضمان استدامتها لأجيالنا القادمة، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة مستدام في استهلاك الكهرباء والمياه، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى أن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم، واستراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتقليل الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه للحد من الاستهلاك بنسبة 30% بحلول عام 2030». دبي- البيان