بحث التعاون القضائي بين الإمارات ومصر

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبل المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولـة، في مقر مكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي شريف البديـوي سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الامارات العربية المتحدة، بحضور المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول والمستشار علي الزيودي مدير إدارة التعاون الدولي.

وتم خــلال اللقـاء اســتعراض النظـام القضـائي في دولـة الإمارات العربيـة المتحدة وجمهورية مصر العربية، وأوجـه التعـاون الممكنــة بيــن الدولتـين في المجال القضائي، وفي ختام اللقاء عبر الجانبـان عن ســعادتهمـا بما دار خــلاله من نقاشات مثمرة، كما أعرب السفير المصري عن تطـلع بلده للمزيد من التعــاون وتبــادل الخبرات مع دولة الإمارات العربيـة المتحدة في المجــال القضـائي والقانونـي.