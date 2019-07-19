شرطة دبي تُطلع نظيرتها الفرنسية على منظومتها لاستشراف المستقبل

المصدر: دبي- البيان

استقبل العميد الدكتور عبدالله عبدالرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، في القيادة العامة لشرطة دبي، وفداً من الشرطة الفرنسية، يرافقه المقدم فهد الزرعوني، من قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في إدارة المطلوبين، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبحضور عدد من مديري الإدارات الفرعية بالمركز.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على توطيد أواصر الشراكة مع الجهات الخارجية، بهدف وضع الخطط الاستشرافية والحلول المستقبلية، ولتفعيل التعاون والشراكة في مجال استشراف مستقبل بهدف الخروج بمبادرات وحلول ابتكارية على ضوء التطلعات والتحديات المستقبلية.

وفي بداية اللقاء، رحب العميد بن سلطان، مدير المركز، بالوفد الزائر، وأكد على حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، باعتباره إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لشرطة دبي، على تفعيل كافة الشراكات، في العديد من المجالات والأنشطة، لاسيما أن للمركز خبرة عريضة متعددة الجوانب، ومنها الجانب العلمي، في مجالات إعداد البحوث والدراسات.