أبوظبي تتصدر المدن الأكثر أماناً عالمياً للعام الثالث

المصدر: أبوظبي - البيان

واصلت أبوظبي تصدرها قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم، وفقاً لمؤشر منتصف العام، على موقع «نومبيو» الأميركي المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة بأغلب بلدان العالم، وقد ارتفع مؤشر الأمان في الإمارة بنسبة 1.28% من 88.26 نقطة في نصف 2018 إلى 89.39 نقطة في نصف العام الجاري، متفوقةً بذلك على 327 مدينة عالمية.

تدوينة

جاء ذلك في تدوينة نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في «تويتر»، وبهذه المناسبة أكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، أن مسيرة الخير والعطاء تتواصل في دولتنا بتحقيق الريادة والتميز والنتائج الإيجابية والإنجازات بمختلف المجالات مقارنة بمؤشرات الدول المتقدمة عالمياً.

وأوضح أن مواصلة أبوظبي تصدرها قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم، وفقاً لمؤشر منتصف العام على موقع Numbeo، للعام الثالث على التوالي، دليل على إرادة عظيمة تحققها دولتنا الفتية كل حين بمختلف المجالات الأمنية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في الاهتمام بالموارد البشرية، ودفع مسيرة الإنتاج والريادة إلى مستويات أفضل باستمرار.

وأشار إلى أن ارتفاع مؤشر الأمان في الإمارة بنسبة 1.28% من 88.26 نقطة في نصف 2018 إلى 89.39 نقطة في نصف العام الجاري، متفوقةً بذلك على 327 مدينة عالمية هي نتيجة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق بخطوات واثقة نحو الريادة الأمنية والتقدم عالمياً حاثاً قطاعات شرطة أبوظبي على الاستمرار في مضاعفة الجهود للحفاظ على هذه المستويات التي تجعل إمارة أبوظبي في قمة مدن العالم أمناً وأماناً.

إنجازات

وقال: «إن ما يتحقق من إنجازات هو ثمرة للرعاية والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة»، لافتاً إلى أن تصدّر أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم، للعام الثالث على التوالي، وفق مؤشرات النتائج التي أعلنها موقع «نومبيو» العالمي، دليلٌ على رسالة التسامح بين مختلف الجنسيات التي تعيش في بلادنا في أمن وأمان.

وأكد اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمختلف أجهزتها لتحقيق مستويات متقدمة ومتطورة في مسيرة الأمن والأمان، مجدداً العهد والولاء للوطن وقيادته على الاستمرار في تبني استراتيجيات شاملة، ومبادرات متميزة وطموحة، وتقديم خدمات عصرية ذات جودة عالية تسعد المجتمع، وتعزز ريادة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.