«طرق دبي» تتلقى 500 طلب التحاق ببرنامج «الابتعاث»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تلقي «500» طلب للالتحاق ببرنامج المِنح الدراسية «الابتعاث»، في دورته الجديدة، وذلك في إطار سعيها إلى تجهيز كوادر بشرية مواطِنة قادرة على المساهمة في دفع مسيرة الهيئة للتطوير.

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في الهيئة: إن برنامج الابتعاث تلقى 500 طلب للالتحاق بتخصصاته المختلفة، مما يعكس أهمية البرنامج لدى فئة الطلاب، والذي يتم تنفيذه عبر رعايتنا الكاملة لرحلة الطالب أو الموظف الأكاديمية، وذلك لتأهيله في تخصصات ذات علاقة بعملنا.

مؤكداً التزام الهيئة بالسياسة الوطنية للتوطين، وحرصها على القيام بدورها في المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه، وإن البرنامج يسهم في دعم المبدأ السابع «أرض المواهب» من وثيقة مبادئ الحكم والحكومة التي أرستها حكومة دبي، والرامية إلى أن تكون دبي بيئة خصبة لأصحاب العقول والأفكار والكفاءات لتعزيز مسيرة تنمية وتطور المجتمع.

تخصصات

وأضاف: إن برنامج الابتعاث يتضمن عدداً من التخصصات هي: بكالوريوس الهندسة المدنية - مواصلات عامة، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية، وبكالوريوس الهندسة المدنية، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وبكالوريوس هندسة الكمبيوتر، وبكالوريوس الميكاترونكس، وبكالوريوس أمن المعلومات، وبكالوريوس الذكاء الاصطناعي.

موضحاً أن من مزايا البرنامج أن الهيئة توفر للحاصلين على المنح الدراسية تكاليف الدراسة والأنشطة، وراتباً شهرياً مجزياً، وتكاليف الكتب والمختبرات، وتأميناً صحياً للطالب ووالديه، وكمبيوتر محمولاً، وغيرها من المكافآت، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت شروطاً للقبول بالبرنامج هي؛ أن يكون المرشح من مواطني الدولة مع خلاصة القيد وجواز ساري المفعول.

وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من القسم العلمي «متقدم»، أو الثانوية الفنية، وأن يكون حاصلاً على معدل تراكمي لا يقل عن 90% في الثانوية العامة لجميع التخصصات عدا تخصص الهندسة المدنية «مواصلات عامة»، حيث يشترط الحصول على نسبة 85% فما فوق، إضافة إلى ألا يقل معدل الطالب عن 3.00 لمن هم في السنة الجامعية الثالثة أو الرابعة.