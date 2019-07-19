18جهة وشركة حكومية تشارك في التحوّل الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت حكومة أبوظبي ممثلة بـ 18 جهة وشركة حكومية مشاركتها المتميزة في «المؤتمر الدولي لمستخدمي إزري 2019» الذي استضافته مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث استعرضت الجهات المشاركة عدداً من المشاريع والتطبيقات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية.

تضمنت فعاليات المؤتمر استعراض تجربة إمارة أبوظبي الرائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، حيث حظي جناح حكومة أبوظبي بإقبال كثيف من الزوار والمشاركين في المؤتمر، الذين اطلعوا على مختلف إنجازات الإمارة في مجال البيانات الجيومكانية.

تجربة

من جهتها قامت هيئة أبوظبي الرقمية بعرض تجربتها في دعم «الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019»، والتي تمثلت بتقديم أفضل التقنيات الرقمية التي تدعم الحدث، وشملت التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للإسهام في تنفيذ تطبيقات رقمية، وتطوير البوابة الجيومكانية وتوفير خدمات البحث الجيومكاني وخدمات تحديد المسارات، فضلاً عن خدمة خارطة تسلسل الوقائع الخاصة بالحدث Story Map وتطوير التطبيق الذكي Way Finder الداخلي الذي يساعد في الاستدلال على كل المعلومات الخاصة بالفعاليات.

كما شهد جناح حكومة أبوظبي مشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية المشاركة، حيث قامت دائرة النقل باستعراض مبادرة «تطوير شاشة مراقبة أداء ثلاثية الأبعاد»، والتي تعد الأولى من نوعها من حيث ربط بيانات الإدارات المختلفة بقطاع النقل وتوفير المعلومات الدقيقة اللازمة لدعم منظومة اتخاذ القرار، وتغطية عمليات الرصد والإبلاغ اللحظي للحوادث.

وقدّم ديوان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة الظفرة شرحاً مفصلاً حول مبادرته الخاصة في «تطوير مشروع لحصر المسميات والمعالم البحرية والجزر بالإمارة»، والتي تهدف إلى التوثيق لبيانات المعالم البحرية والجزر من خلال الزيارات الميدانية باستخدام Survey123 و Collector for ArcGIS.

مبادرة

استعرضت هيئة أبوظبي للسلامة والرقابة الغذائية مبادرة «تطوير المشروع التجريبي لدعم أعمال المراقبة والتفتيش للمزارع والعزب»، والتي تم من خلالها استخدام ودمج العديد من التقنيات المتقدمة في مجال تحليل الصور الجوية والفضائية والطائرات من دون طيار والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

كما قامت بعرض مبادرتها حول «تطوير مشروع لدعم أعمال الإحصاء الزراعي» باستخدام Survey123، الذي يعمل على استخدام برمجيات قابلة لإعادة التهيئة بدلاً من برمجيات مطورة بنسق ثابت Custom Code.