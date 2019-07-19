النعيمي: 11 ٪ انخفاضاً في حرائق المكيفات خلال 2018

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

كشفت إحصائية صادرة عن القيادة العامة للدفاع المدني أن حرائق المباني والمنشآت الناجمة عن اشتعال وحدات التكييف انخفضت بنسبة 11%.

وتفصيلاً أكد العميد محمد عبد الله النعيمي مدير الإدارة العامة لشؤون الإطفاء والحماية والسلامة بالقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن الحرائق التي اندلعت بسبب اشتعال وحدات التكييف انخفضت بنسبة 11% العام الماضي، وأوضح أن الحرائق التي تسببت فيها المكيفات بلغت نسبتها 8 % فقط من إجمالي حرائق العام الماضي.

مشيراً إلى أن حرائق المكيفات بلغت 19% في عام 2017.

وقال مدير الإدارة العامة لشؤون الإطفاء والحماية والسلامة بالقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية إن الإجراءات التي اتخذتها القيادة العامة للدفاع المدني أسهمت في خفض أعداد الحرائق، وعززت جهود الوقاية والسلامة لمواجهة المخاطر المترتبة على هذه الحرائق، ما كان لها الأثر الكبير في انخفاضها على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن الحرائق وما ينتج عنها من مخاطر، والوقاية منها والإرشادات الواجب اتباعها لتفادي وقوعها من الأمور التوعوية المهمة التي توليها القيادة العامة للدفاع المدني أهمية قصوى لنشر ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع.

مؤكداً أن وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الدفاع المدني تسعى دائماً إلى توفير الحماية والوقاية والسلامة لمجتمع الإمارات باتخاذ التدابير الوقائية لتفادي مخاطر الحريق والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

3 أسباب

وأوضح أن هناك 3 أسباب رئيسية لاندلاع حرائق وحدات التكيف، حيث يؤدي الإفراط في استخدام المكيفات وعدم صيانتها، ورداءة التمديدات الكهربائية مع عدم حساب الأحمال الكهربائية بشكل صحيح إلى اندلاع حرائق وحدات التكييف وخاصة في فصل الصيف، لافتاً إلى أن خطورة حرائق التكييف تكمن في احتمالية اشتعالها أثناء فترات النوم.

وينتج عن هذا النوع من الحرائق العديد من الغازات شديدة السمية، كغاز أول أكسيد الكربون الذي قد يؤدي للوفاة مباشرة في حال استنشاقه.

ودعا العميد النعيمي أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة التي حددها الدفاع المدني في التكييفات تفادياً لوقوع حوادث الحريق الناتجة عن اتباع عدد من السلوكيات الخاطئة من قبل البعض.

وذلك باستخدام تكييفات تفتقر إلى الجودة، أو ذات نوعية رديئة، والبدء في تشغيلها مع ارتفاع درجات الحرارة دون صيانتها والتأكد من صلاحياتها للعمل، أو تشغيلها بصفة مستمرة، ما يؤدي إلى تعرضها للاحتراق، فضلاً عن زيادة الحمل على التمديدات والخطوط الكهربائية، أو استخدام أسلاك رديئة ومتعددة الوصلات، ما يتسبب في نشوب الحريق.

إجراءات

أصدرت القيادة العامة للدفاع المدني حزمة من النصائح والإرشادات للوقاية والسلامة من مخاطر الحرائق التي تتسبب في نشوبها أجهزة التكييف، ومنها التأكد من اقتناء أجهزة تكييف ذات جودة عالية، والتأكد من صلاحيتها قبل البدء في تشغيلها وتنفيذ التوصيلات الكهربائية من قبل الفني المختص، والتأكد من أن الأسلاك نوعية جيدة تسمح بتحمل عمل التكييف.