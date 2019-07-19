بحث آلية التنسيق والتكامل المشترك بين المحاكم ونيابة دبي

المصدر: دبي- البيان

عقد الفريق المشترك بين محاكم دبي والنيابة العامة اجتماعه الأول لوضع آلية التنسيق والتكامل بين الجانبين في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال عمل الجهتين.

وحدد الفريق آلية التنسيق والتكامل لتحقيق السياسات والبرامج والمبادرات التي تساهم في تحقيق خطة دبي والأهداف الاستراتيجية المشتركة من الجانبين، وتحديد التوصيات المستقبلية التي تساهم في تذليل الصعوبات والمعوقات، وترفع من كفاءة سير العدالة بما يصب في خدمة الصالح العام.

ويترأس الفريق المشترك من جهة محاكم دبي القاضي عبدالقادر موسى مدير عام محاكم دبي بالإنابة، ويضم عضوية كل من القاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي الدكتور أحمد حسن المطوع قاضي استئناف أول، والقاضي أحمد سعيد المزروعي قاضي جزائي، وعبدالرحيم حسين أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، ومحمد عبدالرحمن مدير إدارة الاستراتيجية، ومن جهة النيابة العامة يترأس الفريق المستشار يوسف حسن المطوع القائم بأعمال النائب العام.