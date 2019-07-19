شرطة دبي تدعم مسابقة «التسامح في صورة»

المصدر: دبي- البيان

بحثت القيادة العامة لشرطة دبي و«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح»، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، ودعم شرطة دبي لمسابقة «التسامح في صورة» التي أطلقتها الجائزة بالشراكة مع «البيان» من أجل إبراز صور التعايش واحترام الآخر والقيم المشتركة للثقافات، وعبر استخدام الإبداع كوسيلة مؤثرة.

وعُقد الاجتماع في نادي الضباط بمنطقة القرهود بحضور أحمد خلفان المنصوري، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، والعقيد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة، رئيس لجنة التسامح في شرطة دبي، والمقدم طارق هلال السويدي، ضابط الشؤون الدبلوماسية في شرطة دبي نائب رئيس اللجنة، وعدد من موظفي الجانبين.

وبحث الاجتماع دعم القيادة العامة لشرطة دبي لمسابقة «التسامح في صورة»، والتي يأتي إطلاقها في إطار مواكبة عام التسامح الذي تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد العقيد علي خلفان المنصوري بمسابقة «التسامح في صورة» لما تحمله من رسالة سامية تعكس الصورة الإيجابية قيم التسامح التي تتحلى بها الدولة وجهاتها الأمنية، ما يعزز ثقة المجتمع بها، مؤكداً على أهمية المسابقة في نشر ثقافة التسامح وتشجيع المصورين وأفراد المجتمع على نشر صور التسامح في دولة الإمارات. الجدير ذكره، أن قيمة جوائز «التسامح في صورة» 50 ألف درهم، وتستمر ترشيحاتها حتى 16 من سبتمبر المقبل، بأن يتقدم المشارك بصورة تعبّر عن روح التسامح وتستوفي معايير فن التصوير الفوتوغرافي.