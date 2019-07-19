وفد لجنة بطاقة «إسعاد» يزور سفارة الإمارات في الكويت

المصدر: دبي-البيان

استقبل الدكتور مصلح الأحبابي، نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت، في مكتبه، وفداً من لجنة بطاقة إسعاد شرطة دبي، برئاسة منى العامري، رئيسة اللجنة، والنقيب خالد السويدي، رئيس قطاع السياحة والسفر، وسامية شاهين، رئيس قطاع المجمعات التجارية، وحسن الشامسي، رئيس قطاع التسويق في لجنة بطاقة إسعاد.

ووجه الوفد شكره إلى البعثة الدبلوماسية الإماراتية على مساهمتهم في تسهيل عمل وفد اللجنة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الكويت، بهدف إقامة شراكات وتوقيع عقود واتفاقيات مع عدد من المؤسسات والشركات التجارية العاملة هناك. وأشاد الدكتور الأحبابي بالدور الذي تقوم به شرطة دبي في البحث عن أفضل السبل التي تجلب السعادة للموظفين .