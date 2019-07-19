شرطة أبوظبي تطلق مبادرة لتجنّب إصابات الأطفال

المصدر: دبي-البيان

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة لحماية الأطفال من الإصابات مؤكدة اهتمامها بتوعيتهم بتلك الإجراءات تجنباً لتعرضهم لحوادث قد تلحق بهم إصابات متنوعة مثل الكسور والحروق أو دائمة مثل الشلل.

وكشف العميد زايد محمد الهاجري، مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية عن إطلاق مبادرة توعية تستهدف ربات البيوت وأولياء الأمور في المنازل والعمالة المساعدة، وتركز على عقد ورش ومحاضرات توعية باللغات (العربية، الإنجليزية، الهندية، الأوردو،البشتون، الفلبينية، الفرنسية).

وأكد أهمية التثقيف المستمر وتطبيق الأنظمة والقوانين لوقاية الأطفال من الإصابات، وحمايتهم من مخاطر الحوادث،مشيراً إلى أن المبادرة توضح مسببات حوادث الأطفال والوقاية وكيفية التعامل مع الإصابات، والاتصال بمركز القيادة والتحكم عبر الرقم 999 مع تحديد مكان وقوع الحادث، وتدريب الأفراد على التعامل مع الظروف الصحية المفاجئة التي تتطلب الرعاية الصحية على وجه السرعة .