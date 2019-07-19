الإمارات تشارك في منتدى الابتكار والأمن الغذائي بالمكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

شارك وفد الدولة في جلسة أعمال اليوم الأول لمنتدى الابتكار والأمن الغذائي الذي عقد بمقر وزارة الزراعة والتنمية الريفية بالمكسيك.

ترأست الوفد معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، وضم الوفد محمد المعلم المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية والرئيس التنفيذي لشركة «JAFZA»، وناصر محمد الجنيبي الرئيس التنفيذي لمركز خدمة المزارعين بهيئة مراقبة الأغذية في أبوظبي، وعلي عمر عبد الله مدير قسم السياسات والاستراتيجيات التابع لهيئة مراقبة الأغذية، وسمية العريفي مديرة مكتب معالي الوزيرة.. إلى جانب مشاركة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية.

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري إن قطاع الزراعة مسألة «مربحة للجانبين».. مشيرة إلى أهمية التحدث المباشر بين الشركاء، لأنه يعكس الثقة والاهتمام.

وشارك في المنتدى من الجانب المكسيكي فيكتور فيليالوبوس وزير الزراعة، بحضور مسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والخدمة الوطنية لسلامة ونوعية الصناعات الغذائية والمجلس الوطني للزراعة، وممثلين عن القطاع الخاص ورجال أعمال لأكبر الشركات بالمكسيك في هذا المجال.