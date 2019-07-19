محمد بن زايد ووزير الخارجية الفنلندي يبحثان التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بيكا هافيستو، وزير خارجية فنلندا، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى السودان، الذي يزور البلاد حالياً، في إطار جولة له في عدد من دول المنطقة.

نجاح

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي - بوزير الخارجية الفنلندي، متمنياً لبلاده كل التوفيق والنجاح في إدارة الملفات ومعالجة القضايا، في ضوء توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ابتداءً من الأول من شهر يوليو الجاري.

وبحث سموه والوزير الفنلندي - خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي - سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما تبادل سموه والوزير وجهات النظر والرؤى في مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة، وتداعياتها على أمنها واستقرارها وحاضر شعوبها ومستقبلها.

وجرى خلال اللقاء تأكيد موقف دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي الداعم للسودان في كل ما يحقق أمنه واستقراره، خاصة خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخه، والعمل على تنفيذ استحقاقات الاتفاق الذي وقعته الأطراف السودانية، وتجاوز أي تحديات قد تواجهه لضمان مصلحة الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.