هزاع بن طحنون يستقبل وفد مجلس العين للشباب

المصدر: العين - وام

أشاد الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للشباب وكل ما من شأنه تعزيز دورهم في مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك خلال استقباله ظهر أمس في ديوان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة العين وفداً من مجلس العين للشباب.