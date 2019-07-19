خليفة يتلقى رسالتين من الرئيس الكوستاريكي ورئيس وزراء باكستان

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية، من الرئيس كارلوس ألفارادو كيسادة رئيس جمهورية كوستاريكا، تتعلّق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتضمنت الرسالة سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوستاريكا وآفاق تطويرها، إضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأشاد الرئيس الكوستاريكي بتطور العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلاده، وثمّن حرص القيادة في الدولة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الكوستاريكي، في رسالته، التي تأتي رداً على دعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، له لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، على النمو المطرد في العلاقات على الأصعدة كافة.

وإلى ذلك تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية، من عمران خان رئيس وزراء باكستان، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية.

وتضمنت الرسالة، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وآفاق تطويرها في المجالات كافة، كما تطرقت إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.