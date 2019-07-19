جامعة الدول العربية: دبي تمتلك المؤهلات للاختيار

المصدر: القاهرة - وام

أكد الوزير مفوض دكتور فوزي محمد الغويل مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية:

«أن دبي تعتبر مركزاً إعلامياً مرموقاً، وتمتلك كل المقدرات والمؤهلات لتكون عاصمة للإعلام العربي». وهنأ الغويل دولة الإمارات العربية المتحدة لاختيار دبي عاصمة للإعلام العربي للعام 2020، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب التي اختتمت أعمالها أمس الأول بالقاهرة.

وقال: «إن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي كان موفقاً، كون دبي تعتبر مركزاً ليس عربياً فقط وإنما مركزاً إعلامياً عالمياً مرموقاً يملك كل المقدرات والمؤهلات». وأكد: «أن الاحتفال بدبي عاصمة للإعلام العربي سيكون مميزاً يليق بدولة الإمارات ودبي، وحافلاً بالنشاطات والاحتفالات على مدى عام اعتباراً من يناير 2020 وحتى نهاية ديسمبر من ذات العام».

وأوضح أنه سيتم وضع برنامج لهذه الاحتفالات، حيث تتكون اللجنة الفنية لهذه الاحتفالات من الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، والملتقى الإعلامي العربي، ومشاركة من تختارهم الإمارات من جهات الاختصاص، على أن يكون هناك منسق للجنة من الدولة التي تحتفل بالعاصمة.