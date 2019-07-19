بدعم إماراتي.. دورات لعلاج مرضى السّرطان بالفنون في لبنان

المصدر: بيروت - وام

وقّعت ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية التابعة لسفارة الدولة في بيروت ممثلة بالقائم بالأعمال بالإنابة فهد الكعبي، أمس، اتفاقية دعم وتعاون مع جمعية «بربارة نصّار» لتنفيذ دورات علاج بالفنون لمرضى السّرطان، بهبة مقدمة من مؤسسة «خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية»، بحضور رئيس الجمعية هاني نصّار.

وذلك استكمالاً لمبادرات «عام التسامح» التي تهدف إلى زرع الأمل في نفوس المرضى والمصابين.

وتشمل الدورة علاج 50 مصاباً من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، لا سيما أولئك الذين يعانون من حالات اجتماعية واقتصادية صعبة. وتتضمن الدورة التي تستمر 3 أشهر، إقامة ورش بمعدل 6 ساعات أسبوعياً تشمل: الفنون التشكيلية المتنوعة مثل الرسم والتلوين، والأشغال اليدوية والحرفية إلى جانب بعض الفنون الموسيقية.