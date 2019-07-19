4 أيام للتصويت الانتخابي .. وبث مباشر للفرز والنتائج

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

حددت اللجنة الوطنية للانتخابات 36 ساعة للتصويت داخل الدولة، تم تقسيمها على 4 أيام، وذلك لاستيعاب جموع الناخبين المشاركين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

مشيرة في الوقت نفسه أنه تقرر أن يتم فرز أصوات جميع الناخبين في كافة الإمارات بشكل مركزي وفي مكان واحد، وذلك بمركز الانتخابات الرئيس في إمارة أبوظبي على أن يتم نقل فعاليات والفرز وإعلان الفائزين في بث مباشر عبر كافة القنوات المحلية.

ونوهت اللجنة بأنه تقرر تقسيم مدة 36 ساعة المخصصة للتصويت في الداخل على فترتين الأولى هي فترة «التصويت المبكر»، والثانية يوم «التصويت الرئيسي»، حيث سيتم في يوم التصويت المبكر فتح باب التصويت أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في مراكز الانتخاب الرئيسية التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات في كل إمارة.

ولذلك لمدة ثلاثة أيام (1 و2 و3 أكتوبر 2019) على أن تكون المدة الزمنية لعملية التصويت المبكر 8 ساعات كاملة في اليوم الواحد، بحيث تبدأ في تمام الساعة 10 صباحاً وتنتهي في تمام الساعة 6 مساءً ليصل بذلك إجمالي عدد الساعات الانتخابية إلى 24 ساعة.

وسيتم في اليوم الأول من أيام التصويت المبكر وتحديداً في تمام الساعة 10 صباحاً، إجراء فحص مركزي لقاعدة بيانات أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة في مركز الانتخاب الرئيس بإمارة أبوظبي للتأكد من خلوها من أي عمليات تصويت مسبقة .

الرئيسي

وتقرر أن تكون المدة الزمنية لعملية الاقتراع في اليوم الرئيسي للانتخابات 12 ساعة كاملة، حيث ستبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة 8 من صباح يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2019، تنتهي في تمام الساعة 8 من مساء اليوم نفسه.

ويمكن أن تستمر عملية الاقتراع إلى ما بعد الساعة 8 مساء، وذلك في حال وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم وذلك حتى يتم الانتهاء منهم، ثم يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع نهائياً وغلق مركز الانتخاب، وفي كل الأحوال يكون للجنة الوطنية للانتخابات تمديد وقت الانتخاب سواء بزيادة مدة اليوم الانتخابي، أو تمديد أيام الانتخاب يوماً إضافياً أو أكثر إذا رأت حاجة لذلك.

من أي مكان

ووفقاً للإجراءات فإن عملية التصويت سوف تتم في مراكز الانتخاب التي تحددها اللجنة في كل إمارة، على أن يكون لعضو الهيئة الانتخابية في أية إمارة أن يدلي بصوته في أي مركز انتخاب على مستوى الدولة .

عملية الفرز

تتولى لجنة الفرز المركزية فرز أصوات الناخبين في جميع الإمارات لتحديد الفائزين في الانتخابات، وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في كل إمارة.

مهام الفرز

وأوضحت اللجنة بأن لجنة الفرز المركزية ستتولى مهام فرز أصوات جميع الناخبين في كافة الإمارات بشكل مركزي وفي مكان واحد، وذلك بمركز الانتخابات الرئيس في إمارة أبوظبي أي لن تتم أية عمليات فرز لأصوات الناخبين في أي مركز انتخاب في أية إمارة، ويسمح للمرشحين ووكلائهم بالتواجد أثناء قيام لجنة الفرز المركزية بفرز أصوات الناخبين، كما سيتم نقل لجنة الفرز المركزية بفك شفرة نظام التصويت الإلكتروني تمهيداً لإجراء عملية الفرز .وسوف تعلن نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للمرشحين للحاصلين على أعلى الأصوات حسب عدد المرشحين المطلوب انتخابه في كل إمارة.

استقالة وإجازة

ألزمت اللجنة أعضاء السلطة القضائية تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، فيما تم إلزام ذوي الصفة العسكرية والموظفين العامين في الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، إرفاق شهادة تفيد حصولهم على إجازة مدتها 33 يوماً تبدأ من تاريخ 3 سبتمبر إلى 5 أكتوبر لقبول طلبات ترشحهم في قوائم الإمارة التي يمثلونها.

أما بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي، فإنه يعتبر طالب الترشح من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحاليين متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية بتاريخ 3 سبتمبر 2019.

ورقي وإلكتروني

وأشارت اللجنة الوطنية بأنه تقرر أن يتم التصويت في الانتخابات خارج الدولة عن طريق نظام التصويت اليدوي، أي من خلال استخدام أوراق الاقتراع، وذلك في المراكز الانتخابية الموجودة في السفارات وقنصليات الدولة في الخارج، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 من سبتمبر 2019.

الانتخابات التكميلية

يتم إجراء انتخابات تكميلية يوم السبت الموافق 12 أكتوبر وذلك في حالتين، الأولى إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات بشكل متساوٍ على عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة.

إذا فاز بعض المرشحين وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المتبقية المخصصة للإمارة، وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد. وفي حال تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية، فإنه تجرى «القرعة» بين المتساوين.

* يحق لعضو الهيئة الانتخابية التصويت من أي مركز في الدولة

* استقالة عضو السلطة القضائية شرط لتقدمه للانتخابات

* إرفاق شهادة إجازة 33 يوماً شرط قبول الموظفين العامين

*تقدم عضو المجلس الحالي بطلب ترشح يوقفه عن ممارسة مهامه البرلمانية