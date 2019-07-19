«وزارة الوطني» تحفّز المواطنين في العين على المشاركة

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي جهودها الهادفة إلى نشر ثقافة المشاركة السياسية، وتحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس المقبلة، حيث نظمت في هذا السياق محاضرة توعوية بعنوان: «انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019» في مجلس محمد أحمد المحمود البلوشي بمنطقة الطوية في مدينة العين، شارك فيها مجموعة من المواطنين وأبناء المنطقة.

وتخلل المحاضرة التي قدمها د.منصور البلوشي، أستاذ القانون الدولي، أهمية المشاركة في دعم العملية الانتخابية لتكريس نهج الشورى، ومواصلة مسيرة الإنجاز لدولة الإمارات في بناء نموذج برلماني يكون داعماً لتوجهات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وصناعة مستقبل أفضل، ومسانداً لها في تلبية تطلعات أبناء الوطن في الريادة والتميز في المجالات كافة.

وأشار الدكتور البلوشي خلال المحاضرة التي شهدت تفاعلاً كبيراً إلى أن برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وضع أسساً قوية لمسار التنمية السياسية لدولة الإمارات وفق مراحل متدرجة تناسب خصوصية المجتمع وتسهم في الحفاظ على المكتسبات وصون المنجزات الوطنية. وقال: «المشاركة في دعم العملية الانتخابية هي تكريس لنهج الشورى الذي طالما تميزت به دولة الإمارات.

حيث عكس تزايد عدد المشاركين في الدورات السابقة وعياً سياسياً كبيراً لدى أبناء دولة الإمارات، وإدراكاً واضحاً لأهمية تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي لتلبية تطلعاتهم، ومناقشة أهم الموضوعات والقضايا التي تستحوذ على اهتمامهم».

وأضاف: «نحن اليوم مقبلون على استحقاق انتخابي آخر في مسيرة التنمية السياسية لدولة الإمارات يتطلب منا جمعياً التعبير عن انتمائنا وولائنا وحرصنا على الإسهام في مسيرة الإنجاز والتطور في كل المجالات، من خلال المشاركة الفاعلة على نطاق واسع في دعم الانتخابات في جميع جوانبها وكل مراحلها المختلفة دعماً لدور المجلس كونه مسانداً للحكومة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.