الصيـن أكـــبر مســـتثـمر أجنبــــــــي في مدينة خليفة الصناعية

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

يعد المستثمرون الصينيون أكبر المستثمرين الأجانب في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي، حيث ضخوا خلال العامين الماضيين فقط أكثر من 6.3 مليارات درهم كاستثمارات أجنبية مباشرة في المدينة التي تستحوذ على غالبية الاستثمارات الصينية الموجهة لقطاع الصناعة في الإمارات. ووفقاً لاتفاقيات عقدتها مدينة خليفة الصناعية مؤخراً مع مجموعة صينية عملاقة وتدخل حيز التنفيذ قريباً، فإن الاستثمارات الصينية ستلامس 42.5 مليار درهم كما سترتفع المساحة التأجيرية للشركات الصينية إلى نحو 20 كيلو متراً.

إحصاءات

وطبقاً لأحدث إحصاءات المدينة، فإن حجم الاستثمارات الصينية حالياً في المدينة يصل إلى 6.3 مليارات درهم منها 2.2 مليار درهم في مشروع رودبوت للإطارات، وأكثر من 4.1 مليارات درهم استثمارات لشركات صينية تقوم ببناء مصانع لها في المدينة ستدخل حيز التشغيل الكامل خلال السنوات 2019 – 2021.

وتضم مدينة خليفة الصناعية «مجمع التعاون الإماراتي الصيني للصناعات التحويلية»، والذي أنشئ بالتعاون بين موانيء أبوظبي وشركة الاستثمار والتعاون لما وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك)، ويحوي المجمع أكثر من 20 شركة صينية تعمل في 8 قطاعات رئيسية وذلك منذ تدشينه رسمياً العام الماضي. ويقع المجمع ضمن المساحة المخصصة لشركة جوسيتك الصينية بالمنطقة الحرة لميناء خليفة وتبلغ مساحته 2.2 كيلو متر مربع، ووفقاً ليونجانج زويو المدير العام لشركة جوسيك الصينية، فإن الشركة تجري مفاوضات مع حكومة أبوظبي لزيادة المساحة المخصصة للشركة في المنطقة الحرة إلى 12.2 كيلومتراً خلال السنوات المقبلة.

قفزة كبيرة

والاستثمارات الصينية في مدينة خليفة الصناعية مقبلة على قفزة كبيرة نوعياً وكمياً، حيث سترتفع إلى 42.5 مليار درهم، وذلك بعد توقيع مدينة كيزاد خلال مايو الماضي على مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع عملاق لتكرير الأمونيا تقوم به مجموعة «إيست هوب» الصينية العملاقة والمتخصصة بقطاع الصناعة. ويعد مشروع مجموعة «إيست هوب» هو الأضخم، حيث يتجاوز حجم استثماراته 36.8 مليار درهم.

أما المشروع الاستثماري الصيني الأحدث في مدينة خليفة الصناعية هو مصنع شركة «رودبوت» لتصنيع الإطارات، والذي يعد الأول من نوعه في الإمارات، باستثمارات صينية تبلغ 2.2 مليار درهم.

وتضم الاستثمارات الصينية في مدينة خليفة الصناعية أيضا مشروع محطة كوسكو أبوظبي في ميناء خليفة والتي تم افتتاحها العام الماضي، وهو ما رسّخ موقع مدينة أبوظبي كمركز إقليمي لشبكة كوسكو العالمية المؤلفة من 36 محطة.

دعم متواصل

ويؤكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي على أن توجيهات القيادة الرشيدة والدعم المتواصل الذي تحظى به موانئ أبوظبي يساهم في تعزيز مكانة مدينة خليفة الصناعية كمركز ريادي جاذب للاستثمار والتجارة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ويشدد سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية على أن مدينة خليفة الصناعية تتمتع بالعديد من المزايا والمقومات التي تلبي احتياجات كافة الشركات المحلية والإقليمية والعالمية من مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية؛ نظراً لموقع المدينة الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والحلول اللوجستية المتكاملة وكذلك قربها من ميناء خليفة.

ويشيد يونجانج زويو المدير العام لشركة جوسيك الصينية بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة أبوظبي للمستثمرين الصينيين.