لجنة المشاورات القنصلية الإماراتية الأمريكية تبحث التعاون

المصدر: واشنطن - وام

عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات القنصلية الإماراتية - الأمريكية برئاسة أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وإيان ج. براونلي- نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها وسبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وتناول جدول أعمال الاجتماع مجموعة من الموضوعات من بينها التعاون القنصلي في المجال القانوني ومجال شؤون المواطنين، والتعاون في مجال الطيران، وتبادل الخبرات في المجال القنصلي.

ونقل أحمد ساري المزروعي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وإشادتهما بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، كما نقل تمنياتهما بنجاح أعمال الاجتماع.

ومن جانبه، أثنى إيان ج. براونلي- نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التعاون القنصلي. وأشاد بتجربة دولة الإمارات في المجال القنصلي، والتي تعد من التجارب الرائدة.