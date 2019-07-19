مؤسسات خيرية في الدولة تتكفل بنفقة 165 حاجاً نيبالياً

المصدر: كاتماندو - وام

غادرت نيبال، أمس، أول حملة للحجاج النيباليين ضمت 165 حاجاً إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج على نفقة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وجمعية الشارقة الخيرية، وذلك على متن «العربية للطيران».

وكان في وداع الحجاج في مطار العاصمة كاتماندو «تريبهوفان» سعيد حمدان النقبي سفير فوق العادة ومفوض لدولة الإمارات لدى جمهورية النيبال، وبراديب كومار جيوالي وزير خارجية النيبال، ورام بهادور ثابا وزير داخلية النيبال، والدكتور مساعد بن سليمان المرواني السفير السعودي لدى كاتماندو، ورئيس لجنة الحج ولجنة المسلمين النيباليين، وعدد من المسؤولين والوزراء وأقارب الحجاج.وشاركت سفارة دولة الإمارات لدى نيبال بتقديم الدعم المعنوي إلى الجالية المسلمة وعبر التواصل مع الجمعيات الخيرية في الدولة لتوفير منح للمسلمين النيباليين، حيث تم تقديم عدة منح للحج لهذا العام 1440هـ بمكرمة من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وجمعية الشارقة الخيرية. وأعرب الحجاج عن تقديرهم لتعاون السفارة ولجنة الحج لتوفيرهم التجهيزات والتسهيلات اللازمة لضمان أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة.