بلدية دبا تركّب 1251 لوحة «مكاني»

المصدر: الفجيرة - البيان

زارت بلدية مدينة دبا في إمارة الفجيرة متمثلة بإدارة الشؤون الهندسية والأراضي قسم المساحة ونظم المعلومات الجغرافية عددا المؤسسات الحكومية في المدينة لتعريفهم بمشروع العنونة الجغرافية «مـكانـي».

والذي يساعد أفراد المجتمع على سهولة التواصل مع تلك الجهات (الشرطة،الإسعاف والدفاع المدني) وسرعة الوصول للموقع بدقة عالية من خلال الخرائط الإلكترونية والأجهزة الملاحية (GPS)، وقد أنجزت البلدية تركيب عدد (1251) لوحة مكاني في الأحياء السكنية والتجارية والصناعية والمدارس والبنوك في مدينة دبا.

وقد أعرب المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا عن شكره وتقديره لهذه الجهات مؤكداً أن التعاون بين البلدية والشركاء يشكل أولوية وهدفاً استراتيجياً للبلدية من أجل الارتقاء بجودة الخدمات وإسعاد المجتمع والمتعاملين.