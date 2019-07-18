محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الفنلندي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا المبعوث الخاص للإتحاد الأوروبي إلى السودان والذي يزور البلاد حاليا في إطار جولة له في عدد من دول المنطقة.

ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي - بوزير الخارجية الفنلندي متمنيا لبلاده كل التوفيق والنجاح في إدارة الملفات ومعالجة القضايا ..في ضوء توليها الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي إبتداء من الأول من شهر يوليو الجاري.

وبحث سموه والوزير الفنلندي - خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - سبل تطوير علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك بين البلدين في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية .

كما تبادل سموه والوزير وجهات النظر والرؤى حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك والتطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها وحاضر شعوبها ومستقبلها.

وجرى خلال اللقاء تأكيد موقف دولة الإمارات العربية المتحدة والإتحاد الأوروبي الداعم للسودان في كل ما يحقق أمنه واستقراره خاصة خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخه والعمل على تنفيذ استحقاقات الإتفاق الذي وقعته الأطراف السودانية وتجاوز أي تحديات قد تواجهه لضمان مصلحة الشعب السوداني في التنمية والازدهار والاستقرار.