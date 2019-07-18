جمعية الصحفيين: دبي عاصمة للإعلام العربي 2020 نتاج الإصرار والعزيمة

المصدر: وام

أعرب مجلس إدارة جمعية الصحفيين عن سعادته الغامرة باختيار دبي عاصمة للإعلام العربي العام 2020.

وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس الإدارة، إن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي العام 2020 انجاز كبير يضاف إلى الإنجازات التي تحققها الدولة في كافة المجالات، ولم يكن هذا الإنجاز وليد الصدفة، بل كان نتاج الإصرار والعزيمة التي أكد عليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لبلوغ المركز الأول في كافة المجالات.

وأشار الحمادي إلى ان دولة الإمارات تحصد الآن ثمرة العزيمة والتحدي الذى نسعى إليه دائما وكان من خلال فريق عمل يجد في المكتب الإعلامي لحكومة دبي واصل العمل الليل بالنهار على مدار قرابة عشرين عاما، عمل على استقطاب وسائل الإعلام العربية والعالمية لتكون دبي مقرا لها، ولم يأت ذلك إلا من خلال بيئة العمل المناسبة والملائمة والأرضية الخصبة التي وفرتها دبي للعمل الإعلامي في كافة المجالات لراحة هذه القنوات الفضائية والاذاعية والعاملين فيها ومكاتب وسائل الاعلام والصحف الأجنبية وشركات العلاقات العامة التي تعمل في مجال الاعلام بإجمالي عدد 4 آلاف شركة يعمل بها أكثر من 33 ألف مهني متخصص في مجال الاعلام لتكون دبي مركزا إعلاميا عالميا غير مسبوق يضم ثلاث مدن لخدمة وسائل الإعلام هي مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للأنترنت ومدينة دبي للإنتاج.

وقال إن دولتنا الحبيبة تشهد طفرة كبيرة في كافة المجالات وفي القلب منها النهضة الإعلامية غير المسبوقة في المنطقة كان نتاجها تتويج دبي بهذا الإنجاز الكبير الذي أجمع عليه وزراء الاعلام العرب في اجتماعهم أول أمس في مقر الجامعة العربية بالقاهرة باختيار دبي عاصمة للإعلام العربي العام 2020.

وبهذه المناسبة تقدم مجلس إدارة جمعية الصحفيين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الإعلام والإعلاميين العرب، بأصدق وأسمى آيات التهاني والتبريكات لتتويج دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، والتي تضاف إلى رصيد الإمارة بفوزها بتنظيم أكبر المعارض العالمية نفس العام "أكسبو 2020".