طقس صحو غداً مع فرصة سقوط أمطار

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت الباكر مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:47 والمد الثاني عند الساعة 24:02 والجزر الأول عند الساعة 09:08 والجزر الثاني عند الساعة 20:15 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:44 والمد الثاني عند الساعة 22:55 والجزر الاول عند الساعة 17:47 والجزر الثاني عند الساعة 05:30 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 38 31 80 40

دبي 41 32 80 35

الشارقة 41 31 85 35

عجمان 40 31 85 35

أم القيوين 41 30 85 35

رأس الخيمة 37 32 75 30

الفجيرة 35 31 85 60

العين 42 29 85 30

ليوا 42 28 85 20

الرويس 40 27 85 35

السلع 40 29 70 25

دلما 39 31 65 50

طنب الكبرى 37 31 85 65

طنب الصغرى 37 31 85 65

أبو موسى 37 31 85 65 .