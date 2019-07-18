16مليوناً استخدموا وسائل النقل العام في عجمان خلال 6 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل العام، التي تشمل حافلات النقل ومركبات الأجرة والنقل البحري داخل عجمان وبين المدن في بقية إمارات الدولة 16 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذلك بزيادة بنسبة 5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب المهندس عمر أحمد بن عمير المهيري مدير عام مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، حيث كشف لـ «البيان» أنه سيتم تزويد أسطول النقل العام الخاص بنقل الركاب داخل عجمان بـ 7 حافلات جديدة، إضافة إلى تمديد أوقات عمل الحافلات ليلاً نتيجة لزيادة عدد الركاب.

وقال المهندس عمر أحمد بن عمير المهيري: «تشير الإحصاءات الخاصة بنقل الركاب إلى زيادة في عدد مستخدمي وسائل النقل العام». وبيّن أن المؤسسة تعمل جاهدة في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل العام وتوفير خدمات ذات جودة عالية للجمهور من أجل إسعاد المجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة.

وذكر المهيري أن المؤسسة نقلت بواسطة مركبات الأجرة التابعة لشركات الامتياز، خلال النصف الأول من العام الحالي 14848مليون راكب، وبلغ عدد مستخدمي النقل العام مليوناً و528 راكباً، كما بلغ عدد مستخدمي النقل البحري «العبرة» نحو 46 ألف راكب.

وأكد المهندس المهيري أن «مؤسسة المواصلات العامة تولي اهتمامها بالمجتمع والجمهور المستهدف وتضع احتياجاته دائماً في مرمى أجندتها الاستراتيجية، حيث تقوم بتطوير أسطول النقل الجماعي».

راحة الجمهور

وبيّن المهيري أن المؤسسة تعمل جاهدة مع الشركاء في شركات الامتياز على تطوير وتنمية مهارات السائقين، ما يجعلها من عوامل الجذب، وتشرع دائماً في تلبية احتياجات الجمهور بتغطية المناطق داخل عجمان وخارجها لتصبح شبكة المواصلات على أكمل وجه، وتراعي المؤسسة توافر مقومات الراحة بجميع مواقف الحافلات لتصبح واجهه حضارية في الإمارة.

وأشار إلى أن المؤسسة نجحت في إحداث تغيير وتطوير في وسائل المواصلات العامة، وذلك من واقع زيادة عدد المستخدمين لوسائل النقل العام خلال النصف الأول بنسبة 5% عن العام الماضي، ما يعزز جهود المؤسسة ومساعيها الرامية لجعل وسائل النقل الجماعي الخيار الأول والمفضل لدى المقيمين والزوار من خلال خطة طموحه لتطوير النقل الجماعي بشكل مستمر والتوسع في تقديم الخدمات الذكية بغرض تحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وبيّن أن المؤسسة من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي نجحت في الوصول إلى شريحة كبيرة من مستخدمي وسائل النقل العام والترويج للخدمات.