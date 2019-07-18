قيادات الشرطة بـ«الداخلية» تناقش إنجازات «مكافحة جرائم الاتجار بالبشر»

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، اجتماع المجلس الذي عقد اليوم بمقر الوزارة في أبوظبي.

حيث ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، منها ما يتعلق بمراعاة حقوق الإنسان، وجهود وإنجازات لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وقضايا العودة بعد الإبعاد، والإجراءات المتخذة حيال ذلك، والقضايا الأمنية.

محاور

حضر الاجتماع اللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، مدير عام الأمن الوقائي بوزارة الداخلية، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء الشيخ سلطان النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين.

واللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد عبد العزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية، والعميد عبد الرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع والسياسات العامة لوزارة الداخلية، والتي تتعلق باستراتيجية تطوير الأداء، في كل قطاعات الوزارة.

واطلع المجلس على عدد من المواضيع المتعلقة بسياسة التدريب بوزارة الداخلية وقطاعاتها بالدولة، وعدد من الأمور الأخرى المهمة.

تكريم

من جانب آخر كرّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بحضور اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، قادة الشرطة على مستوى الدولة بنوط شرطة دبي للتعاون الأمني من الطبقة الأولى، تقديراً من القيادة العامة لشرطة دبي لما قدموه من خدمات جليلة وتعاون متميز في المجالات الأمنية المختلفة، ومكافحة الجريمة والمحافظة على أمن وسلامة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري، خلال حفل التكريم، بالتعاون المثمر بين القيادات الشرطية في الدولة، والذي يأتي بفعل التوجيهات العليا للقيادة الرشيدة، وما تحظى به القيادات الأمنية من دعم واهتمام من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمر الذي أدى إلى جعل الإمارات واحة أمن وأمان واستقرار لكل ساكنيها.

بدوره ثمّن اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، الجهود التي تقوم بها القيادات الشرطية في حفظ الأمن والأمان، مشيراً إلى أن الجميع يعمل على قلب رجل واحد.

مؤكداً منح القيادة الحكيمة الثقة لنا، حيث زرعت في قلوبنا حب الخير والتسامح والتعاضد، وحماية مكتسباتنا والمحافظة عليها من أي عبث قد يطالها، وانطلاقاً من تلك المبادئ نعمل جميعاً وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وأوضح اللواء العبيدلي أن التعاون بين القيادات الشرطية حقق مستويات ريادية من العمل المبني على استراتيجيات وخطط علمية، تستشرف تحديات المستقبل في العمل الأمني وتبني عليه رؤى تطلعية تشمل تطوير الكوادر والمنهجيات والأهداف والاختصاصات في جميع المستويات.

تعاون مثمر

أشاد اللواء عبد الله خليفة المري، خلال حفل التكريم، بالتعاون المثمر بين القيادات الشرطية في الدولة، والذي يأتي بفعل التوجيهات العليا للقيادة الرشيدة، وما تحظى به القيادات الأمنية من دعم واهتمام من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمر الذي أدى إلى جعل الإمارات واحة أمن وأمان واستقرار لكل ساكنيها.