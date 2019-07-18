قائد عام شرطة أبوظبي يدشن شبكة الاتصالات «أثير»

المصدر: أبوظبي - البيان

دشن اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي شبكة اتصالات LTE (أثير) الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وذلك خلال زيارته مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة.

‎ورافقه خلال الزيارة العميد سعيد محمد الكعبي نائب مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد الدكتور مهندس محمد عبدالله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات. ‎واطلع اللواء المزروعي على المشاريع التوسعية للشبكة ونطاق عملها، واستمع إلى شرح عن أهدافها ودورها في الارتقاء بخدمات الشرطة الرقمية، كما زار غرفة العمليات الخاصة بالشبكة الشرطية، واستمع لشرح حول كيفية مراقبة شبكة أثير الخاصة بالقيادة ومتابعة أدائها بشكل مستمر. ‎وتركز خدمات الشبكة على توفير الخدمات الرقمية للعمل الميداني الشرطي.