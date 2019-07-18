«الداخلية» تطلق المرحلة الثانية من خدمات «الثانوية العامة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الداخلية، للسنة الثانية على التوالي، باقة «خدمات الطلبة»، الموجهة إلى طلبة الثانوية العامة، والتي تتضمن خدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، وخدمة إنشاء رمز مروري، وفتح ملف مروري، من خلال إدارات ترخيص الآليات والسائقين، بالقيادات العامة للشرطة، والإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، والإدارة العامة لترخيص الآليات والسائقين الاتحادية بالوزارة، بالإضافة إلى منح بطاقة خصومات فزعة للطلاب، من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية– فزعة.

وأشاد المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع الرقابة والخدمات المساندة، بإطلاق وزارة الداخلية باقة «خدمات الطلبة»، التي تستهدف طلبة الثانوية العامة، بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مشيراً إلى أنها مبادرة تنبثق عن رؤية عميقة لوزارة الداخلية، تكرس لمنهجية داعمة لطلبتنا.

خدمات

وقال العقيد ناصر خادم الكعبي مدير عام الإدارة العامة للسعادة، إن إطلاق هذه الباقة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية، وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لتحقيق توجهات الحكومية الاتحادية في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز السعادة وجودة الحياة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح العقيد الكعبي أن باقة «خدمات الطلبة»، التي أطلقتها الوزارة في مرحلتها الأولى للطلبة المواطنين (ذكور - إناث)، والتي تضمنت الخدمات الضرورية التي يحتاجها طلبة الثانوية العامة بعد انتهاء المرحلة الدراسية، استفاد منها 9000 طالب. ومن جانبه، قال المقدم أحمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، العضو المنتدب لفزعة، إن الصندوق ممثل بـ «فزعة»، أصدر 20 ألف بطاقة مجانية لطلبة الثانوية العامة، ضمن «باقة خدمات الثانوية العامة».