الزيودي يحضر حفل قنصلية فرنسا في دبي بمناسبة العيد الوطني

المصدر: دبي - وام

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة حفل الاستقبال الذي أقامته قنصلية جمهورية فرنسا بدبي والمناطق الشمالية بمناسبة العيد الوطني لفرنسا الذي يصادف 14 يوليو من كل عام.

كما حضر حفل الاستقبال الذي أقيم بفندق غراند بلازا موفمبيك دبي ميديا سيتي، الشيخ جمعة أحمد بن جمعة آل مكتوم، ولودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وذياب فرحان الرشيدي قنصل عام دولة الكويت بدبي والمناطق الشمالية عميد السلك القنصلي إلى جانب القناصل المعتمدين بالدولة وجمع غفير من الجالية الفرنسية ومن كبار الشخصيات.

وأشادت رجاء رابيا قنصل عام جمهورية فرنسا بدبي والمناطق الشمالية بالعلاقات المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا وعن مشاركة فرنسا بإكسبو دبي 2020 بأجنحتها المميزة والتي هي قيد التجهيز.