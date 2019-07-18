توفير 1.1 مليون وات من الطاقة سنوياً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية أعمال تصحيح آلية تشغيل شبكة الإنارة العامة على طريق «الشيخ محمد بن راشد»، بهدف الحد من هدر الطاقة واتباع معايير الاستدامة وضمان تشغيل الإنارة في الأوقات المخصص لها.

وأوضح قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، أن النتائج الإيجابية المترتبة على المشروع تتمثل في توفير قيمة مالية قدرها ثلث مليون درهم سنوياً، أما قيمة الوفر في الطاقة فيعادل 1120035 كيلو /‏ وات ساعة.

واشتملت الأعمال على استبدال المؤقتات الزمنية الميكانيكية الموجودة بلوحات التحكم بشبكة الإنارة العامة بمؤقتات إلكترونية لـ(189 لوحة تحكم)، ويهدف المشروع كذلك إلى توحيد آلية التشغيل الخاصة بشبكة الإنارة العامة. وأكدت البلدية، التزامها بقيم ومعايير الاستدامة في تنفيذ جميع أعمال الإنارة، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية الإنارة في أبوظبي، لكونها أولوية وهدفاً تساهم في تحقيق التنمية المنشودة.

وأوضحت البلدية، أن تنفيذ استراتيجية الإنارة يساهم في تحقيق العديد من الفوائد، وفي مقدمتها تخفيض‏ فاتورة التكلفة الإجمالية لاستهلاك الطاقة بما لا يقل عن 70%، مقارنة بالمعايير السابقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 بحوالي 75%. وأشارت البلدية إلى حرصها على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الإضاءة المنتشرة على الطرق والجسور والأنفاق، وإضاءة مناطق المشاة.

والساحات والحدائق العامة، والوصول إلى رؤية مشتركة موحدة لترسيخ أفضل الممارسات، واستثمار أفضل التقنيات والأفكار المبدعة التي من شأنها المساهمة في توفير الطاقة وتحقيق الاستدامة، وتوفير فرص استثمارية للمطورين، وتوطيد ثقافة الحفاظ على البيئة بالشكل الذي يساهم في دفع عجلة التنمية، والاهتمام باستراتيجية الإنارة، والهادفة إلى تخفيض مستويات شدة الإنارة، وتخفيض الكلفة الناتجة عن استهلاك الطاقة وإنتاجها، لما له من أثر كبير في التقليل من الانبعاثات الغازية الناجمة عن الاستهلاك غير المجدي للطاقة، وترشيد الإنفاق على أعمال صيانة منظومات الإنارة على اختلاف أنواعها.