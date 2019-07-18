«كهرباء دبي» تفوز بجائزتين عالميتين للحوكمة من «كامبريدج إي إف إيه»

المصدر: دبي ـ البيان

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزتين مرموقتين في دورة العام 2019 من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية التي تقدمها كل عام مؤسسة «كامبريدج اي إف ايه» في المملكة المتحدة.

الأولى هي جائزة التميز في مجال الحوكمة المؤسسية للعام 2019، والثانية جائزة أفضل تقرير عن الحوكمة المؤسسية للعام 2019، وبذلك تكون الهيئة المؤسسة الوحيدة على مستوى العالم التي تمكنت من الفوز بهاتين الجائزتين نظراً لتميزها في مجال الحوكمة.

وتعقيباً على الفوز بهاتين الجائزتين، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:

«تشكل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خارطة طريق نهتدي بها في مسيرة عملنا للوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في جميع مجالات عملنا، بما يساهم في تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 بجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل دول العالم. وتعكس الجوائز العالمية جهودنا في مجال الحوكمة المؤسسية، وتؤكد التزامنا بأفضل الممارسات العالمية للارتقاء بخدماتنا والوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة».

وأضاف: «تنضم هذه الجوائز إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الهيئة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، في إطار سعينا المستمر لتطبيق أفضل نظم وممارسات الحوكمة في جميع عملياتنا وأنشطتنا، بمساعدة فريق عمل يتميز بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية، حتى باتت الهيئة نموذجاً عالمياً يحتذى به في جميع المجالات».

وتحتفي جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية من مؤسسة «كامبريدج أي إف أيه» بالأفراد والحكومات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية على المستوى العالمي التي تنجح تعزيز الحوكمة والاستدامة كأولوية استراتيجية في عملها وأنشطتها.

وتعزز الجوائز الحوكمة الرشيدة والالتزام بالرفاه الاجتماعي.

مسارات

تسلط جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية الضوء على التميز في الحوكمة الرشيدة، والالتزام في 3 مسارات رئيسة، وهي: قطاع المؤسسات الحكومية، والقطاع الاجتماعي والعمل الخيري.