«طرق دبي» تنال آيزو إدارة التعلّم خارج التعليم الرسمي

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 29993:2017، في نظام خدمات التعلّم خارج التعليم الرسمي، من المعهد البريطاني للمعايير، كأول جهة على مستوى حكومة دبي.

وتسلم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الشهادة من تيونس كوتسي المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور يوسف الرضا المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، ومنصور الفلاسي مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير، وفاطمة المندوس مدير إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي.

وعبر مطر الطاير عن سروره بحصول الهيئة على هذه الشهادة التي تُعنى بتطوير نظام التعلم والتدريب والتركيز على فعالية وكفاءة المنظومة التعليمية داخل المؤسسات بغرض تحقيق الأهداف المرجوة.

والتي تتلخص في ضمان جودة أداء العملية التعليمية والتدريبية والتأكد من تحديد احتياجاتها، ووضع إطار لرفع كفاءة وفاعلية مخرجات برامج التعلم التي تُقدم لموظفي الهيئة، كون خدمات التعلم إحدى وسائل تطوير رأس المال البشري، فضلاً عن تنمية منظومة الموارد البشرية من أجل مواجهة التحديات، وأن حصول الهيئة على الشهادة يُعد ترجمة لمبدأ الريادة الذي تنتهجه بما يضمن تحقيق الغاية الاستراتيجية السابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات».

نهج

وقال الطاير: «إن حصول الهيئة على شهادة الآيزو في نظام خدمات التعلم خارج التعليم الرسمي، يؤكد سلامة النهج الذي تتبناه هيئة الطرق والمواصلات في إعداد وتطوير الكوادر البشرية وتنمية وتعزيز قدرات ومهارات الموظفين القيادية والمهنية من أجل رفع مستوى الكفاءة الوظيفية.

مشيراً إلى أن الهيئة افتتحت مؤخراً مركزاً متكاملاً لتدريب موظفي الهيئة في منطقة المارينا بلازا، يتكون من ثلاثة طوابق، ويتسع لأكثر من 350 متدرباً، ويضم 17 قاعة تدريبية مزودة بأحدث وسائل التدريب المُبتكرة والتطبيقات الذكية والتقنيات التعليمية المتطورة، منها قاعة خاصة بالابتكار، وقاعة اجتماعات، ومسرح يتسع لأكثر من 50 متدرباً، ومكتبة تخدم برامج التعلم الذكي، ومختبراً للحاسوب، ومركزاً لتقييم الكفاءات»