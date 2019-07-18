«داخلية» قرغيزستان تطّلع على برامج أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، وفداً من وزارة الداخلية بجمهورية قرغيزستان، برئاسة العقيد جومانغازييف قاناط ساغينوفيتش رئيس الإدارة العامة لشرطة مدينة بيشكيك والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارة قام بها الوفد لشرطة دبي، تهدف لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات في المجال الأمني.

حضر اللقاء، العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، ومديرو الإدارات الفرعية، وعدد من ضباط الأكاديمية.

وتم خلال اللقاء، تبادل مناقشة الأسس العامة لتطوير التعاون والشراكة في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للطرفين، وقال سعادة اللواء ابن فهد، إن القيادة العامة لشرطة دبي، تتطلع قُدماً للإسهام في تعزيز شراكات عديدة في شتي المجالات الأمنية، وتحقيق المصالح المشتركة بين المؤسسات الأمنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لأكاديمية شرطة دبي، لمشاركة خبرتها الواسعة في عدد من المجالات الأكاديمية والتدريبية، كما أنها إضافة مهمة إلى شبكة الشركاء الواسعة لأكاديمية شرطة دبي.

بدوره، قدم العميد السويدي شرحاً حول أبرز البرامج التعليمية والتدريبية والأنشطة التي تنفذها الأكاديمية، والخطط المستقبلية الطموحة في مجال تطوير منظومة التعليم والتدريب، والخدمات التي تقدمها للطلبة المرشحين والمستجدين، وطلبة الدراسات المسائية المنتظمة، ثم بدأت فقرات برنامج الزيارة باطلاع الوفد على برامج التدريب العسكري للطلبة المرشحين، ودورات الشرطة للمستجدين في الميدان العام.