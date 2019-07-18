«نيابة دبي» تعرض منتجات أصحاب الهمم في «أهل الدار»

المصدر: دبي - البيان

نظم فريق أصحاب الهمم بنيابة دبي معرض «أهل الدار» لعرض منتجات أصحاب الهمم، بالتعاون مع نادي ثقة للمعاقين ونادي دبي لأصحاب الهمم.

حضر المعرض المستشار يوسف حسن المطوع القائم بأعمال النائب العام، والمستشار خليفة بن ديماس المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام. وتأتي المبادرة دعماً لاستراتيجية النيابة العامة في دعم أصحاب الهمم، وتعزيز مسؤوليتها في المشاركات المجتمعية، ودورها في الارتقاء بالعمل الاجتماعي التطوعي والخيري الذي يعد من الأسس الوطنية المتأصلة في أفراد المجتمع.

وشارك في المعرض الذي استمر على مدى يومين في المبنى الرئيسي 17 من أصحاب الهمم من نادي ثقة للمعاقين ونادي دبي لأصحاب الهمم وموظفي النيابة العامة من أصحاب الهمم. حيث ساهموا في عرض منتجاتهم من أدوات منزلية وصناعات يدوية وأعمال فنية وأعمال حياكة.