بحث تعزيز التعاون المشترك بين غامبيا و«أبوظبي للتنمية»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل آداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا، أول من أمس، في مقر إقامته خلال زيارته للإمارات محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

وتناول اللقاء الذي حضره فانسو بوجانغ، سفير جمهورية غامبيا، لدى الدولة وعدد من الوزراء والمسؤولين في غامبيا العلاقات الثنائية بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الغامبية وسبل تنميتها وتطويرها.

ونقل محمد سيف السويدي في بداية اللقاء تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، للرئيس الضيف، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط صندوق أبوظبي للتنمية بجمهورية غامبيا والتي تعود لعام 1977.

وقال: «إننا نغتنم هذه الفرصة لتعزيز علاقات التعاون مع الحكومة الغامبية وإعطائها زخماً أكبر في كافة المجالات التنموية»، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يولي اهتماماً بالغاً لدعم الجهود التنموية في القارة الأفريقية، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

ومن جانبه قدَّم الرئيس الغامبي الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها على وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب الغامبي، مشيداً بدور دولة الإمارات الداعم للدول الأفريقية والمكانة الريادية التي تضطلع بها في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية، مثمناً كذلك دور صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مسيرة التنمية في غامبيا. كما استعرض آداما بارو الفرص الاستثمارية الحالية في غامبيا، والتي تشمل قطاعات الزراعة والسياحة والنقل.