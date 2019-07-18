سلطان القاسمي يُعيد تشكيل «أمناء الشارقة للدكتوراه في العلوم الإدارية بالوطن العربي»

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم (13) لسنة 2019م بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية بالوطن العربي.

ويقضي القرار الإداري بأن يُعاد تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي برئاسة عبدالله سالم الطريفي وعضوية كل من:

- الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني.

- الدكتور/ علي محمد عبدالعزيز بن درويش.

- الأستاذ الدكتور/ حسين عبدالله حسن التميمي.

- الأستاذ الدكتور/ عز الدين سالم خليفة.

- الدكتور/ إبراهيم علي عبدالله المنصوري.

- الدكتور/ عزام حسين ارميلي.

وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من حاكم الشارقة تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم. ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.