سيف بن زايد: شوف الأسد تلعب معاه الحمايم

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رائعة شعرية عميقة الإحساس، نبيلة الشعور، يصف خلالها اللقاء الأبوي الناطق بالحنان بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأحفاده، في الفيديو المصور الذي نشره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قبل أيام، على صفحتي سموه على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام».. ويقول سموه فيها:

شوف الأسد تلعب معاه الحمايم

لا تنقصـه هيبـه ولا ينقصـه ليـن

بطن وظهر وارث صفات العظايم

ابـوه ليـث رجـال وامـه بسـاتيـن

شيـخٍ عبر عزمه حدود النسـايـم

بأقمـار وافكـار وصـروح وميادين

يعطي دروس إن الشباب الغنايم

وان القيـاده فكر، يخدم ملاييــن