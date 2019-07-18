انطلاق حملة «الحج صحة وسعادة» لإجراء الفحوصات الطبية

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة الصحة بدبي، أهمية أخذ تطعيمات الحج بمدة لا تقل عن 14 يوماً قبل موعد السفر ليتمكن الجسم من الحصول على الحصانة اللازمة ضد الأمراض المستهدفة، مع ضرورة الحصول على شهادات تطعيم مختومة من أحد المراكز الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي.

وأوضحت الهيئة، أن لقاحات الحج تشمل لقاح الحمى الشوكية الإلزامي، ولقاح الأنفلونزا الموسمية الاختياري الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، وتطعيم المكورات الرئوية، إضافة إلى تطعيمات أخرى قد يحددها الطبيب حسب الوضع الصحي للحاج، مشيرة إلى توفر التطعيمات اللازمة للحج في كافة مراكزها الصحية الموزعة في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وقالت الدكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة أطلقت حملة واسعة في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، وسيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة بمطار دبي الدولي تحت شعار: «الحج صحة وسعادة» تتضمن إجراء الفحوصات والاستشارات الطبية، وتوزيع الكتيبات والبروشورات التثقيفية، وتقديم النصائح الضرورية للحاج قبل وبعد وأثناء الحج.

وأكدت الدكتورة بدرية الحرمي، أن هيئة الصحة بدبي متمثلة في إدارة حماية الصحة العامة، ومركز المطار الطبي التابع للهيئة ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بتوفير فريق طبي مجهز ومكون من كوادر طبية وتمريضية لاستقبال الحجاج المسافرين من خلال مطار دبي الدولي لتقديم الدعم اللازم لهم من استشارات طبية وتوفير محطات لفحص ضغط الدم ومستوى السكر في الدم للراغبين منهم، إضافة إلى تزويد الحجاج بالنصائح والإرشادات التثقيفية والاستشارات الطبية، التي تساعدهم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتوعيتهم حول مختلف الأمراض المعدية.