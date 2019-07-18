رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين قاضيين

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2019م بتعيين القاضي محمد أحمد عبد الله عبدول العوضي رئيساً بمحكمة ابتدائية على الفئة الثانية، والقاضي مايد أحمد عبد الله عبدول العوضي رئيساً بمحكمة ابتدائية على الفئة الثانية.

وقد أدى القاضيان اليمين القانونية صباح أمس أمام معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل. ورحب معاليه خلال لقائه القاضيين بانضمامهما كحماة للقانون إلى منظومة العدل والقضاء، مؤكداً أن السلطة القضائية تأمل من أبناء الدولة الكثير في سبيل تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة وإحقاق الحق، والذي يتطلب جودة الأحكام وسرعة الفصل في الدعاوي.