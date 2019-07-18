أمل القبيسي تلتقي أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال

المصدر: أبوظبي - وام

التقت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال الذي قام بزيارة المجلس في إطار المعسكر الصيفي الأول الذي ينفذه منذ خمسة أيام.

وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو المستقبل بنهضة حضارية شاملة تشارك فيها جميع فئات المجتمع، مع وضع الخطط والمبادرات التي تستهدف تنشئة الأجيال الذين هم قادة الغد وفق رؤية شاملة، لتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية ورعاية إبداعاتهم وابتكاراتهم ليكونوا شركاء فاعلين في الإسهام في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية الشاملة.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي: لقد استطاعت دولة الإمارات بما هيأته قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وما وفروه من إمكانات، ومواصلة رعاية مسيرة التمكين لمختلف فئات مجتمع الإمارات، التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، استطاعت ترسيخ ريادتها وقيادتها إقليمياً وعالمياً على صعيد تمكين المرأة والشباب والطفولة.

وأعربت عن تقديرها لأهمـــية ودور هذا المجلس الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمـــة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنــمية الأسرية، صاحبة الأيادي البيضاء والإنـــجازات الكبيرة والقدوة والقائد لكل المبادرات الرائدة التي عززت تمكين المرأة ولجهودها على المستوى العالمي.