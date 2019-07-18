إقبال جماهيري كبير في افتتاح مهرجان ليوا للرطب

المصدر: الظفرة - صبري صقر

انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان ليوا للرطب، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة ويستمر لغاية 27 يوليو الجاري. وشهد افتتاح المهرجان إقبالاً كبيراً من الزوار للمشاركة في مختلف الفعاليات والمسابقات.

جولة تفقدية

وقام عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب، وعدد من المسؤولين بجولة لتفقد فعاليات المهرجان، وزيارة الأجنحة والمعارض، وكذلك السوق الشعبي وقرية الطفل، كما تفقدوا أعمال لجان الاستلام والتحكيم في مزاينة الرطب المسابقة الرئيسية في المهرجان.

وقال عبيد خلفان المزروعي: «إن مهرجان ليوا للرطب يأتي استمراراً للجهود الكبيرة التي بذلها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تقديم الدعم للمهرجانات والفعاليات التراثية».

وأكد: «أن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، تسعى إلى المساهمة في تطوير وتنمية منطقة الظفرة، بالإضافة إلى صون الموروث الثقافي والتقاليد الأصيلة والحفاظ عليها للأجيال القادمة».

ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة لمتابعته الدائمة ودعمه اللامحدود لمختلف فعاليات لجنة إدارة المهرجانات، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لرعايته الكريمة لهذا الحدث المميز على مدى دوراته السابقة. وأكد مدير المهرجان، أن المهرجان شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور والمشاركين.

الخدمات الرقمية

واستعرضت دائرة التخطيط العمراني والبلديات مشروعاتها وخدماتها الرقمية ومبادراتها المتنوعة من خلال جناح كبير جذب زوار المهرجان. وأكد الدكتور هامل سيف الهاملي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في بلدية منطقة الظفرة لـ«البيان»:

«أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات تشارك في المهرجان، في إطار دعم الدائرة الدائم النشاطات الثقافية والتراثية في جميع أنحاء الإمارة انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة والمتابعة المستمرة من فلاح محمد الاحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات».

وتشارك الدائرة باستعراض عدد من المشاريع الرأسمالية وعرض الخدمات الرقمية والمبادرات الهادفة إلى المحافظة على البيئة من خلال إعادة استخدام منتجات النخيل في الصناعات التقليدية. وعرض النباتات البرية وتعريف الزوار بها .

فعاليات متنوعة

واطلع الزوار على تراث الإمارات الأصيل، من خلال السوق الشعبي، الذي يحتضن العديد من الفعاليات والمسابقات التراثية وعشرات المحال التجارية التي تعرض الكثير من السلع المتنوعة والمنتجات الإماراتية من رطب وتمور وسلال وملابس ومأكولات شعبية وغيرها.