تسليم 38 مسكناً ضمن «مدن الخير» لمستحقيها من الأسر المواطنة

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي عن تسليم 38 مسكناً لمستحقيها من الأسر المواطنة بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان وصحيفة «الإمارات اليوم»، وذلك ضمن مبادرة «مدن الخير»، كما أعلنت الدائرة عن وصول قيمة التبرعات من قبل الأفراد والجهات الحكومية والخاصة ضمن المبادرة إلى 43,200,000 درهم.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الدائرة بتحقيق المهام الموكلة إليها ضمن البند التاسع من وثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقد أوكل لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مهمة تنفيذ مبادرات البند التاسع من وثيقة الخمسين، والتي تندرج مبادرة «مدن الخير» ضمنها، إذ تعمل الدائرة على تنفيذها بالشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان. وتهدف مبادرة «مدن الخير» إلى جمع 50 مليون درهم لبناء 50 مسكناً على مستوى الدولة لمصلحة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والذين يعانون المشكلات الأسرية، والحالات التي لا تحقق شروط وضوابط الاستحقاق في برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وأكد الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حرص الدائرة على عقد الشراكات الفعّالة والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية، إضافة إلى القطاع الخاص لتحقيق الاستقرار للأسر الإماراتية وإسعاد كل فئات المجتمع.

وقال الدكتور الشيباني: «تأتي مساهمة الدائرة في دعم مبادرة «مدن الخير» في إطار التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة بإمارة دبي لجهة دعم العمل الإنساني على مستوى الإمارة ومساعدة الأسر الإماراتية التي لا تحقق شروط وضوابط الاستحقاق في برنامج الشيخ زايد للإسكان، عبر توفير مساكن تلبي احتياجاتها، وبما يسهم في تنفيذ الخطط الإسكانية لمواطني الدولة».

من جهته، أشار أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدائرة في جمع وتنظيم التبرعات والرقابة عليها وتدقيق الأموال المحصلة وإدارتها بالصورة المثلى». دبي - البيان