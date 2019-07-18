نادي الهوايات يعلن عن فعاليات معسكر راشد الصيفي 2019 بعد غدٍ

المصدر: دبي - البيان

أعلن نادي الهوايات عن فعاليات معسكر راشد الصيفي 2019، والذي سيقام بعد غد الموافق لـ 20 يوليو، ويستمر إلى غاية 20 أغسطس 2019، في مقر النادي بدبي، تحت شعار «في حب محمد بن راشد».

وذلك من منطلق حرص النادي والقائمين عليه، لإظهار مدى حب شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين عموماً، والأطفال خصوصاً، لشخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذلك تقديراً وعرفاناً للجهود التي يبذلها سموه في مختلف المجالات، ومدى حرص سموه على الاهتمام بالإنسان بشكل عام، والطفل بشكل خاص. وتأتي نسخة هذا العام من معسكر راشد الصيفي، برعاية موانئ دبي العالمية، وشركة صحارى للعلاقات العامة، ومشاركة كلٍ من دبي للاستثمار، وهيئة الطرق والمواصلات - دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومركز دبي للإحصاء.

برامج

وفي هذه المناسبة، قال عارف بن علي العبار رئيس نادي الهوايات: «إن معسكر راشد الصيفي في نسخته الـ 24، سيتضمن الكثير من البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية المتميزة، التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب البدنية والعقلية، وتنسجم مع الارتقاء بمواهبهم المختلفة، وصقلها ضمن إطار نافع ملتزم، يعمل بخطة مبرمجة على توجيه الهوايات نحو وجهتها الصحيحة، التي تضمن الاستخدام الأمثل للأوقات والجهود».

ولفت العبار إلى أن أهداف معسكر راشد الصيفي، تنسجم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وشيوخنا الكرام، حفظهم الله ورعاهم، في غرز مبادئ حب الوطن وبناء الشخصية المتعلمة السليمة، وبما يعود على المجتمع بالخير الكثير، وبناء أجيال المستقبل.

وستتضمن فعاليات المعسكر لهذا العام، أنشطة ثقافية، كتحفيظ القرآن الكريم، والتدريب على استخدام الكمبيوتر والإنترنت والآداب العامة والسلوكيات، وأنشطة رياضية، كالتدريب على ركوب الخيل، والتدريب على السباحة ورياضات الدفاع عن النفس، والأنشطة الترفيهية، كالرحلات العلمية والترفيهية، والألعاب الترفيهية (دراجات /‏ تنس طاولة /‏ بيبي فوت)، وملعب كرة القدم الصابوني، وكرة القدم والطائرة، والعديد من الدورات التوعوية والإرشادية.

ويهدف المعسكر إلى القضاء على وقت الفراغ الذي يعيشه كثير من الشباب، خاصة أثناء العطلات المدرسية، واستغلاله بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، إضافة للتعارف وزيادة الألفة بين المشاركين في المعسكر، وذلك بتفاعلهم مع بعضهم البعض لمدة من الزمن، ما يسهم في إقامة صداقات جديدة لتقوية العلاقات الاجتماعية بينهم.