انتهاء معسكر قادة الفضاء الإلكتروني اليوم

المصدر: دبي - البيان

دشّن مركز دبي للأمن الإلكتروني النسخة الثالثة من برنامج معسكر قادة الفضاء الإلكتروني الذي يهدف إلى تأسيس جيل واعٍ بمخاطر الأمن الإلكتروني، ويضم البرنامج مجموعة من النظريات والتقنيات العملية المستخدمة في القرصنة الأخلاقية والتشفير واختبار قابلية الاختراق، ما سيسهم في بناء قدرات شابة ومبتكرة في مجال الأمن الإلكتروني. ويشارك في المعسكر 30 طالباً تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً في المخيم الذي ينتهي اليوم.

ويعقد المعسكر في أكاديمية اتصالات دبي، ويضم الأنشطة والمشروعات الجماعية وورش العمل، كما اشتمل برنامج المعسكر على أنشطة ترفيهية وبدنية لكل المشاركين في المخيم. من جانبه قال حسن عبد الله، مدير إدارة خدمات المساندة بالمركز:

«نحن نسهم في تمكين وتثقيف الطلبة للتحديات المستقبلية وترسيخ الابتكار واطلاعهم على أهم المفاهيم التقنية المتعلقة بالأمن الإلكتروني، وتعزيز مهاراتهم لمواكبة كل ما هو جديد في مجال الأمن الرقمي، حيث سيمنح هذا البرنامج فرصة لتعلم أساسيات السلامة والأمان في العالم الرقمي. ويتيح هذا البرنامج فرصة للطلبة بالتجربة والاطلاع على مختلف تقنيات الأمن الإلكتروني لتشجيعهم على رسم مسارهم المهني».

تجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للأمن الإلكتروني يقود تنفيذ استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، وبرنامج «قادة الفضاء الإلكتروني» بهدف بناء قدرات أبنائنا الطلبة للإسهام في جعل دبي المدينة الأكثر أماناً إلكترونياً بالعالم، ويندرج البرنامج تحت المحور الأوّل لاستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، وهو مجتمع واعٍ بمخاطر الأمن الإلكتروني.