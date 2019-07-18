«زايد لعلوم الصحراء» يتحف زوّاره بباقة من الأنشطة التفاعلية

المصدر: العين - البيان

تنطلق الأسبوع المقبل فعاليات البرنامج الصيفي لمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة الحيوانات بالعين، وذلك خلال الفترة من 21 يوليو الجاري حتى 8 أغسطس المقبل بباقة متنوعة من ورش العمل والأنشطة التفاعلية التي تستهدف الفئات العمرية من 5 إلى 15 سنة في الفترتين الصباحية والمسائية.

ويقدم البرنامج فرصة مثالية للمشاركين في تحقيق المتعة والفائدة خلال أوقات الفراغ في الإجازة الصيفية، إلى جانب إكسابهم معارف جديدة ومهارات المشاركة الإيجابية والعمل الجماعي وتنمية المواهب الكامنة لديهم، خلال ثلاثة أسابيع تم تصنيفها حسب الأنشطة، يضم الأول أنشطة تراثية والثاني أنشطة التدوير والاستدامة والأسبوع الثالث أنشطة القراءة.

وتتضمن فعاليات البرنامج ورش عمل متنوعة ومسابقات وألعاباً وجولات في معارض المركز ومرافقه المختلفة ومشاهدة أفلام ثقافية مثل فيلم الاستدامة والصحراء العربية، وأنشطة تراثية وشعبية مثل سرود زايد وقرية الصلصال وغيرها، لجلسات قراءة ومسرح للعرائس وعروض الطيور المحببة مثل عرض «جوارح الصحراء»، وأنشطة رياضية مثل الماراثونات، وورش الاستدامة والتدوير وغيرها من الأنشطة التفاعلية الممتعة.

وأوضحت منيرة جاسم الحوسني مدير إدارة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، أن البرنامج الصيفي بمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء يعدّ تجربة ثرية للمشاركين تعتمد على التفاعل والأنشطة الميدانية والنظرية، التي تهدف إلى تنمية المعارف لدى المشارك وتطوير شخصيته ومداركه وقدراته على الصعيد الشخصي والاجتماعي والثقافي.