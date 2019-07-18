ورشة تعريفية عن المسرعات الحكومية لموظفي أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، بالتعاون مع «الأمانة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل»، ورشة تعريفية عن آلية المسرعات الحكومية لموظفي الجهات الاتحادية والمحلية بالإمارة.

قدّم الورشة منتسبو برنامج دبلوم المسرعات الحكومية من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأم القيوين ودائرة بلدية أم القيوين والنيابة العامة الاتحادية - وزارة العدل.

وتم خلال الورشة عرض تجربة دولة الإمارات المتمثلة في إطلاق أول مسرعات حكومية على مستوى العالم التي تتضمن كلاً من المؤشرات الوطنية والسياسات والبرامج والمبادرات والخدمات، لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية عبر تعزيز العمل المشترك وتضافر الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتشكيل فرق للعمل على تطوير مشاريع ريادية لتحقيق نتائج سريعة لمبادرات تخدم تنفيذ الأجندة الوطنية.

وأكد حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بأم القيوين، أهمية «المسرعات الحكومية» ودورها في تحقيق نتائج سريعة وملموسة تسهم في إنجاز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وتدعم السياسات والبرامج ونقل الخدمات الحكومية إلى مستويات متقدمة باعتماد آلية تركز على النتائج، من خلال تمكين فرق عمل حكومية مشتركة وتصميم برامج مكثفة وتنفيذها في مدد قصيرة وتبني أساليب ومنهجيات عمل ريادية ومبتكرة.