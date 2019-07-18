الإمارات الثانية عالمياً في اعتماد الـ «IELTS» على الكمبيوتر

المصدر: دبي - البيان

أفاد المجلس الثقافي البريطاني أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من أسرع الدول في العالم التي تبنّت اختبار IELTS على الكمبيوتر.

وكان اختبار اللغة الإنجليزية شديد الأهمية IELTS قد قدّم نسخته الإلكترونية على الكمبيوتر في وقت سابق من هذا العام. وتُصنّف دولة الإمارات العربية المتحدة الآن في المرتبة الثانية عالمياً من حيث اعتماد الصيغة الجديدة للاختبار، حيث تأتي بعد الصين التي حلّت في المرتبة الأولى، وقبل الهند التي جاءت في المرتبة الثالثة.

وبحسب المجلس الثقافي البريطاني، يرتبط الطلب المتزايد على اختبارات إتقان اللغة الإنجليزية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق بالمبادرات الحكومية مثل رؤية 2021، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتنميته.